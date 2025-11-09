Трампа заподозрили в склонности к привычкам Байдена

CNN: Трамп заснул прямо во время встречи в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп дал повод для насмешек над собой, почти заснув прямо во время встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщил телеканал CNN .

Журналисты отметили, что глаза Трампа иногда казались полностью закрытыми, а порой он с трудом размыкал веки. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в соцсети X опубликовала кадры с мероприятия и подписала их «Вернулся сонливый Дон».

Но в Белом доме заверили, что президент не спал, а отвечал на многочисленные вопросы присутствующих журналистов.

В CNN напомнили, что с момента вступления Трампа в должность не утихают разговоры о его здоровье. В октябре он прошел процедуру МРТ, но не уточнил причину.

Предшественника американского лидера Джо Байдена также часто высмеивали на сонливость на официальных встречах. Однажды он заснул на встрече с африканскими лидерами в Анголе.