Байден уснул на заседании в Анголе

Действующий президент США Джо Байден принимал участие в заседании Трансафриканского саммита в Анголе и уснул. Кадры с мероприятия появились в сети, сообщило издание Metro .

На видео запечатлели, как во время произнесения речи спикера из Танзании Байден прикрыл рукой лицо и находился в неподвижном состоянии. Американский глава не отреагировал и не изменил своего положения даже после того, как завершилось выступление африканца.

Президент США накануне прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Во время официального мероприятия с лидером государства Жуан Лоренсу Байден он не смог самостоятельно преодолеть одну ступеньку невысокого подиума. Тогда Лоренсу взял Байдена за руку и помог ему подняться.

Американский президент уже несколько раз засыпал в ходе официальных мероприятий. Байден задремал во время речи главы Пентагона Ллойда Остина в День поминовения. Аналогичная ситуация произошла на климатическом саммите в Глазго.