Трамп прошел МРТ и получил идеальные результаты

Президент США Дональд Трамп рассказал, что прошел МРТ и получил отличные результаты. Об этом сообщило издание NBC .

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, МРТ сделали в начале октября, когда он посещал Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Президент не стал раскрывать причину обследования, предложив журналистам обратиться к врачам, которые считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».

Ранее терапевт Шон Барбарелла сообщил, что жизненные показатели Трампа находятся на высоком уровне, глава государства обладает крепким здоровьем. Сердечно-сосудистая система президента США по показателям на 14 лет моложе его реального возраста.

Однако ранее в Белом доме забили панику из-за ухудшения умственных способностей Трампа. Журналист Сеймур Херш рассказал, что военные и чиновники во время выступления президента обратили внимание на его «умственную дезорганизацию и неспособность концентрироваться на ключевых темах».