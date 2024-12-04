Неудачная для Запада сделка по украинскому кризису несет для избранного президента США Дональда Трампа серьезную угрозу. С таким предупреждением выступил генсек НАТО Марк Рютте, написало издание Financial Times.

Как заявил Рютте, Россия, Китай, Иран и Северная Корея могут еще больше сблизиться на фоне сделки по Украине. В итоге такая ситуация в мире может поставить США перед лицом серьезной опасности.

Генсек НАТО отметил, что главы входящих в альянс стран должны сделать все возможное, чтобы Украина получила большое количество вооружения. В этом случае страна сможет войти в переговорный процесс в сильной позиции.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность продолжать вооруженный конфликт и осознал свою беспомощность в случае переговоров с Россией.