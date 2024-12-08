Противники республиканца Дональда Трампа сменили тактику. После инаугурации они окружат президента США своими ставленниками, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он допустил, что демократы отказались от физического устранения Трампа. Вместо этого они не подпустят к власти его людей и окружат своими — такими, как кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио.

«Судя по всему, они избрали, как мы и прогнозировали, другую тактику: „завалить“ основных номинантов Трампа на ключевые должности и окружить его все теми же, внешне лояльными ему неоконсерваторами и фигурами, связанными с „глубинным государством“», — сказал сенатор.

Пушков напомнил, что конгрессмен Мэтт Гетц уже выбыл из борьбы за пост генпрокурора, и за ним вот-вот последует журналист Пит Хегсет, выдвинутый на пост министра обороны. Невысокими сенатор назвал шансы Тулси Габбард и Роберта Кеннеди — младшего войти в правительство.

Власти России не питают иллюзий о потеплении отношений с США после возвращения Трампа к власти. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что республиканец не настроен пророссийски.