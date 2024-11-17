17 ноября 2024 01:43 Скандалист и развратник. Чем прославился будущий генпрокурор США В США расследуют дело о сексуальных преступлениях, фигурантом которых был Гетц 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул республиканца Мэтта Гетца на должность генпрокурора, чья кандидатура вызвала неоднозначную реакцию у однопартийцев. За Гетцем закрепилась слава самого громкоголосого конгрессмена, к тому же он был фигурантом дела о сексуальном рабстве. И хоть обвинений против него не выдвинули, сенаторы-республиканцы решили провести собственное расследование. Кто такой Мэтт Гетц и в чем суть дела — разбирался 360.ru.

Биография будущего генпрокурора США Мэтью Гетц родился 7 мая 1982 года в Холливуде, штат Флорида. Его отец — известный политик из Флориды Дон Гетц. Мэтт получил степень бакалавра в области междисциплинарных наук и доктора права. В 2008 году Гетца приняли в Коллегию адвокатов Флориды. В политику пришел в 2010 году, когда победил на выборах в палату представителей Флориды, переизбирался в 2012 и 2014 годах. В ноябре 2016 года его избрали в палату представителей конгресса США. В 2018 году Гетц был советником Рона Десантиса в его предвыборной кампании. В 2021 и 2023 годах политик был соавтором импичментов президенту Джо Байдену. В феврале 2023 года Гетц вместе с другими конгрессменами внес резолюции с требованием прекратить помощь Украине. Гетц был основным участником дела об отстранения от должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти, а в 2024 году проголосовал против выделения киевскому режиму помощи на 60 миллиардов долларов. Гетц женат на Джинджер Гетц, в девичестве Лаки, которой сделал предложение в имении Трампа Мар-а-Лаго.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos

Сторонник Трампа и скандалист Гетц Гетц является ярым сторонником Трампа. Однако коллеги Гетца считают, что тот больше заинтересован в спорах с политическим противником, чем в рутинной работе по управлению страной. Гетц неоднократно срывал заседания палаты представителей, его считают самым громкоголосым конгрессменом и скандалистом. Об этом написало американское издание Axios. Также политик однажды ворвался в охраняемое помещение на Капитолийском холме, где демократы проводили слушания. В 2008 году Гетца арестовали за вождение в нетрезвом виде, однако позже обвинения сняли. В 2018 году Гетца осудили за то, что он пригласил отрицателя Холокоста на выступление Трампа с посланием о положении дел в стране. Также он нанял спичрайтера, уволенного из Белого дома за речи о белых националистах. В октябре 2021 года Гетца отстранили от юридической практики за неуплату гонораров. Позже его восстановили. После нападения на Капитолий в январе 2021 года он вместе с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отправился в турне в поддержку заявлений Трампа и фальсификации результатов выборов президента. Американские СМИ утверждают, что Гетц помогал Трампу готовиться к дебатам с Камалой Харрис.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency

Одобрение сената Чтобы получить должность генерального прокурора и министра юстиции, Гетц должен получить одобрение сената, где кандидата Трампа встретили весьма прохладно. Некоторые были откровенно «шокированы» этой новостью. Гетц уже ушел из конгресса. Однако сенаторы-республиканцы захотели получить отчет комиссии по этике, прежде чем голосовать за утверждение. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что потребует от комитета отказаться от публикации отчета, так как Гетц больше не является конгрессменом, поэтому обнародование отчета будет «ужасным нарушением протокола». Комитет по этике должен был в пятницу, 15 ноября, обсудить отчет по Гетцу и решить его дальнейшую судьбу. Однако заседание отменили, сообщило издание NBC News.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Скандалы, расследования В 2020 году против Гетца начали расследование по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. 360.ru собрал всю информацию по этому делу из открытых источников. Дело завели в отношении его бывшего соратника Джоэля Гринберга, вместе с которым, по информации СМИ, Гетц посещал вечеринки, участники которых употребляли наркотики и занимались сексом с женщинами за плату. Гринберг признал себя виновным в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, краже данных, мошенничестве и подкупе госслужащего. Его приговорили к 11 годам тюрьмы. Гетц все обвинения отрицал. Федеральные власти в 2023 году не стали выдвигать обвинения против конгрессмена. Однако палата представителей инициировала расследование по этике, в рамках которого опросили свидетелей, подтвердивших участие Гетца на скандальных вечеринках. Они утверждали, что политик встречался с женщинами, которым платил Гринберг. Одна из них заявила комиссии по этике, что лично видела, как Гетц «занимался сексом с несовершеннолетней» на домашней вечеринке в Орландо в 2017 году. Издание NBC News в 2021 году написало, что Гетц встречался с женщинами в поездах на Багамы и платил им деньги за секс. Пресс-секретарь Гетца заявил, что политик никогда не платил за секс и не вступал в связь с несовершеннолетними девушками. Есть еще одна участница процесса, которая утверждает, что Гетц сам платил ей за секс. Бывший помощник Трампа Кэссиди Хатчинсон в своих мемуарах написала, что Гетц «лапал ее и пытался приставать». Политик в ответ заявил, что когда-то встречался с Хатчинсон, но та информацию не подтвердила.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Расследование комитета палаты представителей по этике началось в апреле 2021 года. Рассмотрение дела отложили по просьбе Минюста и повторно открыли в 2023 году после того, как министерство отозвало запрос об отсрочке. Летом 2021 года федеральный прокурор начал расследование, не препятствовал ли Гетц правосудию. Его обвинили в том, что он провел телефонный разговор со свидетелем по делу о сексуальных преступлениях. Представитель Гетца сделал заявление, что конгрессмен «добивается справедливости, а не препятствует ей». Конгрессмен отказался сотрудничать с комитетом по этике палаты представителей. Он заявил, что комиссия запросила у него список взрослых сексуальных контактов за последние семь лет. Он назвал это любопытством и совсем не делом конгресса.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я знаю только, что это связано с женщинами. У меня есть подозрение, что кто-то пытается представить мою щедрость по отношению к бывшим девушкам как нечто более предосудительное», — заявил Гетц в интервью американской газете The New York Times. Гетц завил, что обвинения предъявили в попытке вымогательства. Он отметил, что не намерен покидать свой пост из-за ложного обвинения. Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Гетц специально оспорил его лидерство в палате представителей, чтобы остановить расследование комиссии по этике.