Трампа предупредили, что он не получит от Украины нужных ему ресурсов

На Украине нет залежей редкоземельных металлов, которые хочет получить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel .

На территории Украины есть запасы полезных ископаемых, но они небольшие, отметило издание.

«Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — подчеркнул сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.

Эксперт объяснил, что на Украине не получится на нужном уровне организовать производство из-за нехватки производственных мощностей. Он также задался вопросом, какие именно полезные ресурсы имел в виду Трамп, когда говорил о разработке месторождений.

Большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на территориях, освобожденных ВС Россией, добавил Эльснер.

Ранее Трамп заявил о желании получить украинские редкоземельные металлы в обмен на оказание помощи. Он добавил, что больше никто не будет пользоваться «старыми добрыми США».