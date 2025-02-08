Трамп поставил Зеленского перед выбором

Трамп заявил, что Вашингтону нужно что-то взамен денег, потраченных на Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США говорили с Зеленским о некоем материальном эквиваленте денег американских налогоплательщиков, отправленных на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

«Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут», — сказал американский президент.

Президент заявил, что США хотят получить какие-то гарантии того, что их деньги потрачены не напрасно. По его словам, американцы вложили в конфликт на Украине достаточно денег, чтобы точно знать, когда он прекратится.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты хотят получать от Украины редкоземельные металлы. При этом трехмесячная приостановка помощи Украине от Агентства США по международному развитию (USAID) вызвала панику на Украине.