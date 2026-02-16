Трампа поздравили с Днем президента цитатой про охотника и жертву

Белый дом поздравил Дональда Трампа с Днем президента цитатой про охотника и жертву. Пост с поздравлениями опубликовали в соцсети Х.

«Я был жертвой, а теперь я охотник. <…> С Днем президентов, господин президент», — написала пресс-служба Белого дома.

Под цитатой разместили обложку одного из журналов, на которой изображен Трамп, сидящий за столом в Овальном кабинете. День президентов в США отмечают в третий понедельник февраля. В этом году американский лидер отмечает праздник без публичных выступлений.

Белый дом в День святого Валентина опубликовал в соцсети X серию валентинок. В них показали карту Гренландии, фотографию Николаса Мадуро и мигрантов. В открытке про мигрантов Белый дом иронично высказался об отношении оппозиционной республиканцам партии.