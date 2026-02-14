Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами

Белый дом опубликовал в соцсети X серию валентинок ко Дню святого Валентина. В них показали карту Гренландии, фотографию Николаса Мадуро и затронули тему нелегальных мигрантов.

«Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями», — подписали картинку с помещенной в контур сердца Гренландией.

На валентинке с захваченным Мадуро на борту самолета красуется надпись «Ты захватил мое сердце».

В открытке про мигрантов Белый дом иронично высказался об отношении оппозиционной республиканцам партии.

«Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов. Я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой!» — сказано в послании.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении сделать Гренландию частью США, а также жестко критиковал миграционную политику предшественников. В феврале американские власти ужесточили меры против нелегальной миграции.