Трампа пообещали сделать нобелевским лауреатом

Белоруссия направит заявку на выдвижение победившего на выборах президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он выполнит свое обещание и прекратит боевые действия на Украине. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, и ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания», — привело заявление главы республики БелТА.

Лукашенко добавил, что для реализации обещания Трампу придется договариваться в том числе и с Россией, а также с другими странами, которые так или иначе оказались вовлечены в конфликт.

«То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — пообещал президент Белоруссии.

Трамп в ходе митинга во время подсчета голосов избирателей объявил, что намерен прекратить все мировые конфликты, которые сегодня идут в разных концах света. Во время предвыборной кампании политик также говорил, что ему нужны только 24 часа, чтобы остановить боевые действия на Украине.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда победившего на выборах Трампа начала готовить план по прекращению огня на Украине. Собеседники издания заявили, что речь идет о заморозке конфликта и создании демилитаризованной зоны по линии соприкосновения войск. От Украины потребуют отказаться от планов по вступлению в НАТО, а взамен предоставят новое оружие.