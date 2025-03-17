Трампа обвинили в засилье офисов НАСА тараканами

Федеральные служащие перешли на удаленку в 2020 году. После пандемии многие остались дома на полный день либо выбрали гибридный формат работы. Став президентом, Трамп приказал сотням тысяч сотрудников вернуться в офисы.

За пять лет штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне облюбовали тараканы. Работники заявили, что здание буквально кишит насекомыми. В региональных офисах Службы гражданства и иммиграции США после возвращения сотрудников начались драки за мебель, некоторым пришлось работать на полу.

«Это подход „двигайся быстро и ломай вещи“, не задумываясь о последствиях различных выборов, которые ты делаешь. Поэтому они говорят всем вернуться на работу, не принимая во внимание тот факт, что у них нет места, чтобы разместить всех», — заявил профессор социальной политики в Мичиганском университете.

Удаленная работа снижает шансы сотрудников на повышение, выяснил сервис SuperJob. Почти 70% HR-специалистов предпочли бы продвинуть по карьерной лестнице работника, который трудится из офиса.