SuperJob: у сотрудников на удаленке меньше шансов продвинуться по карьерной лестнице

Сотрудники, которые не ходят в офис, а работают на удаленке, имеют меньше шансов продвинуться по карьерной лестнице или получить повышение. Об этом сообщили радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob
В частности, 67% HR-специалистов заявили, что тем, кто выбирает работу вне офиса стоит забыть о повышении. Но при этом 25% респондентов отметили, что не видят для удаленщиков препятствий при продвижении по карьерной.
По их мнению, у всех сотрудников шансы на повышения примерно равны. Отмечается, что в опросе приняли участие около тысячи человек.
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