Трампа обвинили в попытке воплотить мечту Сталина
The Hill: Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Сталина о развале НАТО
Президент США Дональд Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Иосифа Сталина о развале НАТО. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на недавно ушедшего с должности посла в Японии Рама Эмануэля.
Дипломат принял участие в подкасте, в котором обсуждались перспективы урегулирования ситуации на Украине.
«Их (России. — Прим. ред.) главной целью со Второй мировой войны было разделить и развалить Североатлантический альянс, чему Трамп очень способствует», — заявил ведущий подкаста Майк Мерфи.
Эмануэль согласился с этим утверждением.
Ранее президент США назвал Россию сильной страной, которая в свое время победила Наполеона и Адольфа Гитлера, и отметил, что президент Владимир Путин хочет скорейшего урегулирования конфликта.