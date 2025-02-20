The Hill: Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Сталина о развале НАТО

Президент США Дональд Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Иосифа Сталина о развале НАТО. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на недавно ушедшего с должности посла в Японии Рама Эмануэля.

Дипломат принял участие в подкасте, в котором обсуждались перспективы урегулирования ситуации на Украине.

«Их (России. — Прим. ред.) главной целью со Второй мировой войны было разделить и развалить Североатлантический альянс, чему Трамп очень способствует», — заявил ведущий подкаста Майк Мерфи.

Эмануэль согласился с этим утверждением.

Ранее президент США назвал Россию сильной страной, которая в свое время победила Наполеона и Адольфа Гитлера, и отметил, что президент Владимир Путин хочет скорейшего урегулирования конфликта.