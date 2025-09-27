Трампа назвали настоящим президентом Европы
Лидер США Дональд Трамп благодаря своему влиянию на дела Евросоюза стал настоящим президентом Европы. Об этом написало издание Politico.
Американский лидер во время одной из встреч в Белом доме заявил, что европейские лидеры называют его «президентом Европы». Чиновники в ЕС опровергли слова Трампа, но последние события показали, что его влияние довольно велико.
Издание напомнило о словах генсека НАТО Марка Рютте на публике назвавшего Трампа «папочкой». Второй момент — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре после этого заключила с США торговое соглашение, которое больше напоминало «капитуляцию» перед американским лидером.
И в целом лидеры ЕС стали активно вовлекать главу Белого дома в европейскую политику, чего не было при других президентах США. Трампа уговаривают, восхваляют и не пытаются ему открыто противоречить.
«Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но он может стать ее крестным отцом», — сказал Politico один из европейских дипломатов.
Ранее европейских чиновников перепугала речь Трампа на Генассамблее ООН.