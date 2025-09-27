Трампа назвали настоящим президентом Европы

Лидер США Дональд Трамп благодаря своему влиянию на дела Евросоюза стал настоящим президентом Европы. Об этом написало издание Politico .

Американский лидер во время одной из встреч в Белом доме заявил, что европейские лидеры называют его «президентом Европы». Чиновники в ЕС опровергли слова Трампа, но последние события показали, что его влияние довольно велико.

Издание напомнило о словах генсека НАТО Марка Рютте на публике назвавшего Трампа «папочкой». Второй момент — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре после этого заключила с США торговое соглашение, которое больше напоминало «капитуляцию» перед американским лидером.

И в целом лидеры ЕС стали активно вовлекать главу Белого дома в европейскую политику, чего не было при других президентах США. Трампа уговаривают, восхваляют и не пытаются ему открыто противоречить.

«Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но он может стать ее крестным отцом», — сказал Politico один из европейских дипломатов.

Ранее европейских чиновников перепугала речь Трампа на Генассамблее ООН.