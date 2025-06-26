Имелось в виду другое: Рютте объяснился за то, что назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, что имел в виду, когда назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Об этом сообщило издание The Hill .

Ранее генсек НАТО использовал это слово, описывая отношение главы Белого дома к конфликту между Ираном и Израилем. Сам Трамп, узнав об этом, рассмеялся.

«Иногда в Европе я слышу от некоторых стран: „Марк, США останутся с нами?“ Это как маленький ребенок спрашивает папу: „Ты останешься с нами?“ Именно в этом смысле я использовал слово „папочка“, а не называл так Трампа», — рассказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что главной задачей саммита НАТО в Гааге было удержать США и сохранить военную помощь Украине, поэтому европейские лидеры унижались перед Трампом и делали все, чтобы он не разгневался и не вышел из альянса.