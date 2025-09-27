Демократия под ударом. Речь Трампа в ООН взбудоражила европейцев

Европейских политиков шокировала речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом сообщило агентство Reuters .

Обеспокоенные лидеры Евросоюза увидели в речи Трампа подрыв общих демократических ценностей. В частности, американский лидер раскритиковал ООН, миграционную политику Европы и приверженность борьбе с изменениями климата.

Глава Белого дома заявил, что бесконтрольная иммиграция и «суицидальные энергетические идеи станут смертью для Западной Европы».

«Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей», — говорится в публикации.

Европейский дипломат, работающий во Франции, иронично заметил, что, возможно, ЕС пора «начать импортировать американский воздух в бутылках, раз он такой чистый».

Но не все критиковали Трампа. Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что в США «очень давняя традиция свободы слова».

Ранее Трамп обвинил ООН в «тройном саботаже», причем потребовал провести расследование.