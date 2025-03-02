Трампа назвали единственным способным привести Путина к переговорам

Рубио: Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам

Президент США Дональд Трамп является единственным человеком на Земле, кто может привести российского лидера Владимира Путина за стол переговоров. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Единственный способ завершения конфликта на Украине — это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров», — сказал он.

По словам Рубио, Запад потратил три года на нелицеприятные высказывания в адрес Путина. А сейчас США пытаются уговорить его начать переговоры.

Политик подчеркнул, что Путина невозможно посадить за стол переговоров, применяя враждебную политику и обзываясь. Поэтому сейчас Трамп отказывается от такого поведения, опираясь на собственный инстинкт и многолетний опыт заключения сделок.

Ранее Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с Трампом, чтобы попытаться помешать урегулированию конфликта.