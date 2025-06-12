Трамп запустил сайт для желающих получить «золотую карту» США

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск специального сайта для подачи заявок на получение «карты Трампа» — вида на жительство в стране за пять миллионов долларов. Об этом сообщила международная телекомпания Al Jazeera .

Сайт TrumpCard.gov создан для тех, кто хочет получить постоянное проживание и затем гражданство. На портале пользователи могут оставить имя, регион проживания и адрес электронной почты, а также указать, подают ли они заявку индивидуально или от компании. Регистрация — это лишь первый этап, отмечала команда Трампа.

На своей странице в Truth Social Трамп написал, что тысячи людей звонят и интересуются, как попасть в величайшую страну и на крупнейший рынок мира. Он также отметил, что список ожидания уже открыт.

Трамп представил идею «золотой карты» в феврале. По его замыслу, США будут выдавать вид на жительство состоятельным и успешным людям, которые готовы тратить значительные суммы, платить налоги и создавать рабочие места.

Ранее Трамп объявил о соглашении между США и Китаем. В рамках договоренностей Китай будет поставлять в Америку редкоземельные металлы, а США планируют разрешить студентам из КНР учиться в американских университетах. Трамп заявил о своем намерении активно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином.