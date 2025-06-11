Трамп захотел сотрудничать с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином с целью «открыть рынок Китая» для американского бизнеса. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Президент Си и я будем тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли. Это было бы большой победой для обеих стран!» — подчеркнул Трамп.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что партнерство между США и Китаем выгодно для мировой экономики.

«Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики», — написал он в соцсети X после того, как Дональд Трамп заявил о готовности торгового соглашения.

Новое торговое соглашение между США и Китаем находится на стадии финального одобрения лидеров государств. Китайская сторона будет поставлять редкоземельные металлы в США. Американская сторона разрешит студентам из КНР учиться в вузах страны.