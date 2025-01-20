Политолог Дудаков: Трамп сделает упор на борьбу с миграцией в США

После инаугурации президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может направить часть сил на борьбу с миграцией в стране. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT .

Эксперт напомнил, что избранный лидер пообещал подписать более 200 указов в первый день после вступления в должность.

«Общий вектор понятен: он будет делать упор на борьбу с миграцией, депортацию нелегальных мигрантов, усиление пограничной безопасности», — заявил специалист.

Вопросу конфликта на Украине и проблемам Ближнего Востока Трамп также уделит достаточно внимания, добавил Дудаков. По его словам, возможно и начало новых контактов с российским руководством.