Спецпосланника США накормили огромным чебуреком за 550 рублей

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заказал в московском ресторане необычное блюдо — гранд-чебурек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, дипломат перед переговорами в Кремле решил позавтракать в одном из столичных заведений. Там он взял себе «Чебурек La Grande» с бараниной и говядиной.

Блюдо обошлось Уиткоффу в 550 рублей. Вместе с огромным чебуреком ему принесли одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться. Издание добавило, что блюдо кажется очень большим, но не из-за начинки, а из-за воздуха.

Спецпосланник американского лидера прибыл в Москву 6 августа. В аэропорту его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, главной темой беседы стали конфликт на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между США и Россией. Помощник российского лидера добавил, что диалог был полезный и конструктивный.