Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social репост сгенерированного искусственным интеллектом изображения, на котором курит сигару на фоне флага Кубы. На картинке американский лидер стоит на улице, стилизованной под Гавану.

На заднем плане видны колониальные здания, пальмы и развевающийся кубинский флаг. В подписи к изображению использована фраза «The Finest In The World Cuban Cigars».

Публикация появилась на фоне жестких заявлений Трампа в адрес Гаваны. Он писал в соцсети, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую поддержку от Венесуэлы, отметив, что остров «много лет жил за счет венесуэльских ресурсов», предоставляя Каракасу услуги в сфере безопасности. По его словам, после действий США по Венесуэле такая практика прекращается.

В МИД Кубы эти заявления отвергли. Глава внешнеполитического ведомства Бруно Родригес заявил в соцсети X, что Куба, как и любое суверенное государство, имеет право самостоятельно закупать топливо на международных рынках без давления и односторонних ограничений со стороны США.

Также Трамп также положительно отреагировал на высказывание пользователя соцсети X о возможном назначении госсекретаря США Марко Рубио президентом Кубы, назвав эту идею «отличной».