Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую поддержку от Венесуэлы. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, на протяжении многих лет Куба существовала за счет значительных объемов венесуэльской нефти и денежных поступлений. Он подчеркнул, что эти поставки прекращаются полностью.

«Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы… Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу, ноль!» — написал он.

Глава Белого дома призвал кубинскую сторону к заключению соглашения, не уточнив его условий.

Трамп также положительно отреагировал на высказывание пользователя соцсети X о возможном назначении госсекретаря США Марко Рубио президентом Кубы. Американский лидер назвал эту идею «отличной», комментируя публикацию в Truth Social.

Министр энергетики США Крис Райт сообщал, что Вашингтон намерен усилить давление на Кубу. В интервью телеканалу CNBC он отметил, что меры в отношении Гаваны последуют после шагов администрации США по изменению политики в отношении Венесуэлы.