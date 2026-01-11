Трамп одобрил идею назначения Рубио на пост президента Кубы

Государственный секретарь США Марко Рубио может стать отличным президентом Кубы. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он прокомментировал пост в Х одного из пользователей площадки, который в шутку анонсировал назначение Рубио новым главой Кубы.

«Отличная идея!» — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее Трамп в разговоре с журналистом Fox News не исключил, что военная операция США в Венесуэле стала для Рубио актом мести. Дипломат родился в семье кубинских эмигрантов. По словам американского лидера, госсекретарь хорошо знает республику, которая «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

Позже Трамп написал в соцсети Truth Social, что Куба полностью лишится венесуэльского топлива и финансовой поддержки. Он призвал кубинское руководство заключить с США соглашения, но озвучивать условия не стал.