Трамп заявил об огромном потенциале сотрудничества России и США

У России и США есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщил Fox News .

«У нас огромный потенциал. У России очень ценная земля. У нас огромный потенциал для того, чтобы наладить отличные деловые отношения», — сказал он.

Ранее Трамп озвучил цель переговоров с Путиным на Аляске. По его словам, Соединенные Штаты хотят создать условия, что Россия и Украина смогли как можно скорее начать переговоры по урегулированию вооруженного конфликта.

Переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа в узком составе длилась два часа 45 минут. Главы государств разговаривали в формате «три на три». Перед началом встречи они воздержались от общения с журналистами.