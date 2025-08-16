Трамп заявил об огромном потенциале сотрудничества России и США

У России и США есть огромный потенциал сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщил Fox News.
«У нас огромный потенциал. У России очень ценная земля. У нас огромный потенциал для того, чтобы наладить отличные деловые отношения», — сказал он.
Ранее Трамп озвучил цель переговоров с Путиным на Аляске. По его словам, Соединенные Штаты хотят создать условия, что Россия и Украина смогли как можно скорее начать переговоры по урегулированию вооруженного конфликта.
Переговоры Путина и Трампа завершились. Беседа в узком составе длилась два часа 45 минут. Главы государств разговаривали в формате «три на три». Перед началом встречи они воздержались от общения с журналистами.
