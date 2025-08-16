Путин и Трамп завершили переговоры в узком составе

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершены. Журналисты готовятся к пресс-конференции.
Беседа Путина и Трампа в узком составе продолжалась два часа 45 минут.
Ранее журналист кремлевского пул Александр Юнашев рассказал, что на открытой части узкого состава Путин и Трамп не проронили ни слова, хотя представители прессы упорно им задавали вопросы.
До этого западные СМИ оценили значение российско-американского саммита на Аляске. В Великобритании отметили окончание изоляции России со стороны Запада, что продемонстрировали воздушный парад и красная ковровая дорожка у трапа спецборта Путина в Анкоридже.
