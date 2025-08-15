Трамп назвал цель переговоров с Путиным

США хотят создать условия, что Россия и Украина начали переговоры по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определенно могу создать условия для ее заключения», — сказал он.

Трамп отметил, что следующая встреча должна состоятся в трехстороннем формате. В ней будут участвовать российский лидер Владимир Путин, президент республики Владимир Зеленский и он сам. Также глава Белого дома добавил, что сделку по миру на Украине должны согласовать Москва и Киев.

Путин и Трамп начали саммит в формате «три на три» на Аляске. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры не стали делать заявлений перед началом переговоров.