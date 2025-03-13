Трамп заявил о переговорах представителей США в Москве по Украине

Трамп: Уиткофф и другие представители США сейчас проводят переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие представители страны проводят переговоры в Москве по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости».

«В настоящий момент представители США в России ведут очень серьезные дискуссии», — отметил он.

По словам Трампа, он был бы рад встрече и личной беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф прилетел в Москву в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что спецпосланник США встретится с «российскими представителями очень высокого ранга». Позже сообщалось, что Путин примет Стива Уиткоффа в Кремле вечером 13 марта.

Накануне визита официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф едет в Россию, что убедить ее подписать соглашение о прекращении огня, которое выработали США и Украина.