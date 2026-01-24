США присвоили себе всю нефть с захваченных танкеров

Соединенные Штаты забрали себе все нефтепродукты с захваченных ранее танкеров из Венесуэлы. Об этом заявил New York Post американский президент Дональд Трамп.

Глава государства ответил на вопросы о захвате семи кораблей, перевозивших энергоресурсы.

«Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть», — подчеркнул он.

Ранее Трамп признался, что американские военные при похищении венесуэльского лидера применили секретное оружие, которое дезориентирует противника. Также из-за новейшей разработки армия латиноамериканской страны не смогла использовать средства противовоздушной обороны.

Американский президент отметил, что венесуэльские военнослужащие пытались сбить ракетами вертолеты и самолеты США, но у них ничего не вышло — системы не реагировали на команды операторов. Трамп добавил, что ему нельзя много говорить на эту тему, потому что эта передовая технология является секретной.