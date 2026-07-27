Трамп заявил о запросе Ирана на переговоры с США

Трамп: Иран запросил встречу с США через посредников и напрямую

Иран обратился к США с предложением о встрече через посредников и напрямую. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщила Arab news .

Американский лидер рассказал журналистам, что Вашингтон готов обсудить с Тегераном возможную сделку.

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», — сказал Трамп.

Он добавил, что стороны начали взаимодействие и добились определенного прогресса. Дальнейший результат зависит от развития диалога, однако президент оценил вероятность договоренностей как высокую.

Трамп также предупредил, что в случае провала переговоров Вашингтон возобновит удары по Ирану.

Ранее американские СМИ предположили, что президент США временно отложил расширение военной операции против Ирана, опасаясь истощения запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot.