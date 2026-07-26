Трамп отложил операцию против Ирана из-за нехватки ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп решил временно отложить усиление военной операции против Ирана из-за риска истощения американских арсеналов ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным издания, 24 июля Трамп провел совещание с ключевыми советниками и высокопоставленными чиновниками. Председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил, что в случае масштабных действий запасы перехватчиков могут оказаться на опасно низком уровне.

Мало кто в окружении президента поддержал эскалацию. Неназванный американский чиновник заявил, что масштабные атаки вряд ли заставят Иран вернуться за стол переговоров, а удары США, напротив, сплачивают иранский народ.

Ранее New York Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции с участием элитных подразделений для изъятия обогащенного урана с ядерных объектов Ирана.