Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Американские правоохранители задержали предполагаемого убийцу политического активиста Чарли Кирка. Об этом в эфире Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, с большой вероятностью, мы поймали его. Он под стражей», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что правоохранители провели огромную работу. По его словам, подозреваемого сдал полиции «кто-то очень близкий» к нему. Президент США также допустил, что преступника приговорят к смертной казни.

Фотографии возможного убийцы ранее опубликовал Департамент общественной безопасности штата Юта. На кадрах видно, как мужчина в кепке и очках поднимается на лестничной площадке.

После убийства Кирка американские спецслужбы усилили охрану президента. В Сети обратили внимание, что Трамп смотрел матч на стадионе «Янки» в Нью-Йорке за специальным пуленепробиваемым стеклом, а ложу лидера отделили от открытых зон. Сам президент рассказал, что не беспокоится о своей безопасности.