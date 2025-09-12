Спецслужбы усилили охрану Трампа на стадионе в Нью-Йорке после убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп смотрел бейсбольный матч на стадионе «Янки» в Нью-Йорке, находясь за специальным пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Меры безопасности главы государства были усилены после покушения на консервативного активиста Чарли Кирка. Ложу президента отделили от открытых зон стадиона.

По данным портала The Daily Beast, команда Трампа находится в состоянии повышенной готовности. Сам американский лидер на вопрос, обеспокоен ли он своей безопасностью после стрельбы в Кирка, ответил журналистам, что не особо. Он добавил, что беспокоится только за страну, а с радикалами намерен разобраться.

Соратник Трампа Кирк погиб 10 сентября в штате Юта. Его ранили в шею, когда он выступал в университетском кампусе. После этого Белый дом оцепили, установив периметр безопасности.