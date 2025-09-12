Появились новые фото предполагаемого убийцы Кирка

Парень в черной футболке с длинными рукавами, флагом США на груди, кепке, очках, джинсах, предположительно кедах Converse и с рюкзаком попал в объектив камеры в профиль. В тот момент он поднимался по лестнице. Власти призвали откликнуться всех, кому известна личность этого человека.

Ранее фотографии этого же парня показало ФБР. Прошло больше суток со стрельбы на территории Университета долины Юта, подозреваемый все еще на свободе. Для того, чтобы курировать его поимку, на место происшествия выехали директор бюро Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонджино.