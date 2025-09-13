Переговоры о разрешении конфликта должны вести лидеры стран, а не технические команды. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский , подчеркнувший, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

Он не исключил, что склонить российского лидера к переговорам смогут США.

«Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — сказал Зеленский.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в субботу, 13 сентября, заявил, что для урегулирования украинского конфликта стороны должны прийти к компромиссным договоренностям. Но полярность мнений не позволила сформировать даже общие черты вероятного соглашения.

Он подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского должна на чем-то основываться, но пока нет даже примерных базовых набросков, о чем говорить.