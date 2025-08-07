Трамп заявил о введении 100%-ных импортных пошлин на чипы и полупроводники

США собираются ввести высокие импортные пошлины на чипы и полупроводники. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, его слова привело РИА «Новости» .

«Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые в США. <…> Но если вы работаете в Соединенных Штатах — плата не взимается», — сообщил Трамп.

Американский президент не назвал сроки введения санкций.

Трамп после возвращения в Белый дом ужесточил торговую политику. Накануне он объявил о введении дополнительных 25%-ных пошлинах для товаров из Индии. Эту меру США ввели в ответ на закупку Индией российской нефти.

Индия в ответ на рестрикции расширила промышленное сотрудничество с Россией. Стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере алюминиевой промышленности, железных дорог и добычи полезных ископаемых. Этот документ назвали символическим шагом против давления Штатов.