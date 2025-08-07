Индия ответила на пошлины США новым договором с Россией

Индия расширила промышленное сотрудничество с Россией, несмотря на санкции США. Об этом сообщило Министерство торговли и промышленности Индии в официальном пресс-релизе.
Стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере алюминиевой промышленности, железных дорог и добычи полезных ископаемых. Документ также включает совместные проекты по производству удобрений.
Эксперты называют подписание документа символическим шагом против давления Вашингтона. Власти Индии подтвердили намерение развивать экономические связи с Россией.
Непосредственно перед этим стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на импорт из Индии вводится дополнительная пошлина в 25%. Экономическую меру США ввели в ответ на закупку Индией российской нефти.
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