В Раде раскрыли судьбу Зеленского после встречи Путина и Трампа

Дубинский: после саммита на Аляске президент Зеленский потеряет авторитет

Украинский лидер Владимир Зеленский окончательно потеряет свое влияние после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На это указал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что в ближайшую пятницу для Зеленского и Украины наступит новая реальность. Причем такой исход событий, по словам украинского депутата, ожидается вне зависимости от результатов российско-американского саммита на Аляске.

«Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир», — написал он.

Депутат Рады посоветовал украинцам воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради выживания и будущего поколения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что у Путина и Трампа есть взаимная политическая воля для решения вопросов по конфликту на Украине с помощью диалога.