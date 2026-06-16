Трамп заявил о смене приоритетов с Ирана на Украину

Иранское направление отошло на второй план, и теперь США сосредоточатся на украинском конфликте. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 во Франции.

«Теперь особое внимание будет уделено Украине. <…> Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что сделает все возможное для завершения конфликта между Москвой и Киевом, и пообещал воздействовать на европейских партнеров и Украину, в том числе на саммите G7.

В воскресенье президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив урегулирование. Лидеры согласовали скорый визит в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

Точные даты поездки американской делегации в Москву пока неизвестны, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.