Ушаков раскрыл детали беседы Путина с президентом США

Российский лидер Владимир Путин 14 июня провел телефонные переговоры с главой Белого дома Трампом. Беседа носила дружеский и откровенный характер, она длилась 55 минут. О том, какие темы затронули главы двух государств, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля объяснил, что разговор Владимира Путина и Трампа вышел далеко за рамки протокольных любезностей. Президента США тронуло поздравление с юбилеем со стороны своего российского коллеги.

За время беседы политики успели провести глубокую ревизию международной повестки. Они затронули несколько острых и глубоких тем. В числе прочего стороны обсудили вопрос Ирана.

Дональд Трамп уведомил президента России о своих ожиданиях близкой сделки по данной теме. Он также выразил признательность за вовлеченность Москвы в эту ситуацию. Высоко оценил глава Белого дома и российские предложения в контексте иранского кризиса.

Что сказали Путин и Трамп об Украине

Политики также не обошли стороной конфликт на Украине. Трамп выступил за скорейшее завершение кризиса. Он выразил готовность использовать свои рычаги для влияния на Украину и Европу.

«Трамп <…> заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите „Семерки“», — отметил Юрий Ушаков.

Удары киевской стороны по российской территории урегулированию вопроса мешают, как было отмечено в разговоре. Президент России Владимир Путин указал на деструктивную позицию Украины. Глава государства объяснил, что «никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя».

Российский лидер выразил уверенность, что Владимир Зеленский и его европейские союзники попытаются затянуть боевые действия, продвигая заведомо нереалистичные идеи.

О политике властей Украины Владимир Путин высказался крайне критично. Он заметил, что Зеленскому стоило бы вспомнить о трагедии Холокоста, вместо того, чтобы славить нацистов.

Также Путин, по словам Ушакова, передал Трампу, что если украинский лидер Зеленский хочет с ним встречи, то «пусть приезжает в Москву». Кроме того, главы государств договорились, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова прилетят в Россию.