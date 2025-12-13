Трамп заявил о скором начале ударов по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах начать наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом он сказал на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.

«Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары — прим. ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнет происходить», — отметил Трамп.

Президент США заявил, что эти операции не будут направлены против Венесуэлы. По его словам, они нацелены на тех, кто распространяет наркотики и совершает убийства американцев.

Согласно данным Flightradar24, американские военные самолеты в пятницу находились в воздухе у берегов Венесуэлы.

На этой неделе в регионе заметили несколько F/A-18F Super Hornet. Также в воздухе парили самолет радиоэлектронной борьбы и разведывательный беспилотник. Кроме того, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, выполнял полеты в этом районе.

Трамп пытается вернуть США лидерство в Западном полушарии, но сталкивается с серьезными трудностями, отметил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, примером служит ситуация вокруг Венесуэлы, демонстрирующая, насколько сложно реализовать такую стратегию.