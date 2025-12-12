Политолог Дудаков допустил попытку США устроить морскую блокаду Венесуэлы

Попытка Дональда Трампа возродить политику доминирования США в Западном полушарии сталкивается с серьезными препятствиями. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой « Взгляд ».

По его словам, примером служит ситуация вокруг Венесуэлы, демонстрирующая, насколько сложно реализовать такую стратегию. Среди предпринятых мер — захват танкера, однако это вряд ли приведет к успеху, учитывая внутренние разногласия в американской элите, пояснил эксперт.

Он допустил, что Соединенные Штаты попробуют устроить морскую блокаду Венесуэлы.

«Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов», — отметил специалист.

Как пояснил Дудаков, большинство американцев выступают против вторжения в Венесуэлу, поэтому планы президента США относительно проведения «маленькой победоносной войны» не увенчаются успехом.