США направили истребители к берегам Венесуэлы

Два американских истребителя F/A-18 совершили короткий полет над водами у венесуэльского побережья. Об этом сообщило Associated Press .

«Пара истребителей Военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 пролетела над Венесуэльским заливом и провела в полете более 30 минут», — уточнили авторы материала.

Этот полет американских военных самолетов стал рекордно близким к воздушному пространству Венесуэлы.

По словам представителя Министерства обороны США, истребители совершили короткий тренировочный полет. Целью было показать боевые возможности самолета. Источник не сообщил, были ли самолеты вооружены, но отметил, что операция проходила над международными водами.

Ранее американский стратегический бомбардировщик B-52H пролетел у российской Арктики и пересек финское воздушное пространство под прикрытием истребителей. Этот маневр был частью программы Bomber Task Force Europe и стал сигналом НАТО о размещении ядерных сил альянса на северных рубежах.