Трамп заявил о рекордно низком уровне преступности в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в стране достиг рекордно низкого показателя, а занятость находится на историческом максимуме. Он связал эти успехи со своей политикой по охране границы.

«Уровень преступности в США рекордно низкий. В значительной мере это произошло благодаря самой успешной операции на южной границе в истории», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что уровень занятости в стране достиг исторического максимума по аналогичной причине.

В ноябре Трамп заявил, что миграционная политика Джо Байдена, приведшая к прибытию в США 20 миллионов нелегальных мигрантов, создала угрозу для страны.

Кроме того, Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в потакании преступникам. Он назвал его мерзким человеком. По словам главы Белого дома, в отдельных районах уровень уличного насилия настолько высок, что туда даже полиция не хочет заходить.