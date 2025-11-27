Трамп заявил, что миграционная политика Байдена создала угрозу для США

Миграционная политика бывшего американского лидера Джо Байдена, при которой в США оказались 20 миллионов нелегалов, создала угрозу для существования государства. Об этом заявил действующий президент Америки Дональд Трамп в обращении после происшествия с нападением на нацгвардейцев в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News .

По словам главы государства, нападение продемонстрировало угрозу национальной безопасности, с которой столкнулись Штаты.

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой риск для нашего существования», — заявил он.

Стрельбу по нацгвардейцам открыли в среду недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Президент заявил, что два офицера пострадали. Также ранение получил злоумышленник. Президент охарактеризовал его как «животное».

Ранее Трамп обвинил лондонского мэра Садика Хана в бездействии на фоне роста преступности. По его словам, столица Великобритании изменилась и стала небезопасной.