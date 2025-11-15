Трамп обвинил мэра Лондона в потакании преступникам

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в бездействии на фоне роста преступности. В интервью телеканалу GB News он заявил, что британская столица сильно изменилась и стала небезопасной.

«Я могу сказать вам, что он катастрофа. Он мерзкий человек, который потворствует преступности», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Лондон, который когда-то любила его мать, сегодня совсем другой город. Он заявил, что в отдельных районах уровень уличного насилия настолько высок, что туда даже полиция не хочет заходить. Отвечая на вопрос ведущего, Трамп обвинил Садика Хана в том, что тот позволяет преступности расти.

До этого в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата». Тогда же он назвал Садика Хана «ужасным».

Американский лидер неоднократно критиковал миграционную политику Евросоюза. В тоже время в США число мигрантов, находящихся под стражей, выросло более чем на 50% после возвращения к власти Трампа и достигло 60 тысяч человек.