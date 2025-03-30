Генералы ВСУ вошли в группу военных США для координации ударов в зоне СВО

Украинские генералы входили в группу американских военных, выбиравших и координировавших цели ракетных ударов по позициям российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times .

Собеседники журналистов рассказали, что в апреле 2022 года два высокопоставленных украинских военных отправились в Германию под видом дипломатов, чтобы договориться с американцами о сотрудничестве в боевых действиях против российской армии.

Стороны условились об обмене разведывательной информацией, разработке военной стратегии и совместном планировании операций ВСУ.

Одним из вошедших в группу участников стал генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Все переговоры и дальнейшая работа шли в условиях полной секретности.

По словам источников, стороны опасались, что президент России Владимир Путин расценит участие американцев как нарушение красной линии.

В этом же материале источники The New York Times рассказали, что после достигнутых договоренностей с украинскими военными американцы взяли на себя координацию целей для ударов ракетами ATACAMS и снарядами реактивных систем залпового огня HIMARS.

В том числе под непосредственным руководством военных США провели неудачный обстрел Крымского моста в августе прошлого года, когда дежурные средства ПВО перехватили 12 ракет.