Ведущая иранского телевидения вернулась в эфир после нанесения удара Израилем

Вооруженные силы Израиля 16 июня нанесли удар по главному зданию государственного телевидения Ирана IRIB в Тегеране. Об этом сообщила ведущая канала Сахар Эмами в прямом эфире, отметило агентство NourNews .

«Гостелерадиокомпания Ирана подверглась нападению со стороны Израиля», — заявила она.

Агентство Fars добавило, что в результате удара Израиля по студии IRIB массовых разрушений не зафиксировали. Вскоре после атаки вещание возобновилось.

МИД Ирана днем ранее сообщил, что Израиль также нанес удар по одному из зданий Министерства иностранных дел. В результате атаки пострадали несколько мирных людей, в том числе сотрудники ведомства.

Ранее руководитель офиса видеоагентства Ruptly в столице Ирана получил предупреждение от властей о подготовке удара Израиля по жилому массиву, где находится бюро. Все работники агентства своевременно покинули опасный район.