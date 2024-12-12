Трамп захотел отправить на Украину европейские войска

Европейские военные должны отправиться на Украину и контролировать здесь соблюдение режима прекращения огня. Это предложение, по данным The Wall Street Journal ( WSJ ) сделал избранный президент США Дональд Трамп.

WSJ утверждает, что эту идею Дональд Трамп озвучил на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Трамп позднее выступил против приглашения Украины в НАТО. На вопрос прессы о том, оставит ли он украинскую сторону без поддержки, избранный президент США заявил, что хочет достичь соглашения о прекращении огня — и единственный, по его мнению, способ это сделать, не отказываться от поддержки Украины.

Возможность отправки европейских войск на Украину в ноябре 2024 года обсуждали власти Великобритании и Франции. Похожие переговоры Украина вела со Скандинавией и странами Балтии. В том же месяце эстонский МИД призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину.