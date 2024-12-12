Трамп захотел отправить на Украину европейские войска
WSJ: Трамп предложил отправить войска ЕС на Украину для мониторинга
Европейские военные должны отправиться на Украину и контролировать здесь соблюдение режима прекращения огня. Это предложение, по данным The Wall Street Journal (WSJ) сделал избранный президент США Дональд Трамп.
WSJ утверждает, что эту идею Дональд Трамп озвучил на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом Трамп позднее выступил против приглашения Украины в НАТО. На вопрос прессы о том, оставит ли он украинскую сторону без поддержки, избранный президент США заявил, что хочет достичь соглашения о прекращении огня — и единственный, по его мнению, способ это сделать, не отказываться от поддержки Украины.
Возможность отправки европейских войск на Украину в ноябре 2024 года обсуждали власти Великобритании и Франции. Похожие переговоры Украина вела со Скандинавией и странами Балтии. В том же месяце эстонский МИД призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину.